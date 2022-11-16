Хомуха о том, как прервать гегемонию «Зенита»: «Нужно, чтобы появилось 2‑3 команды с такими же финансовыми возможностями»

высказался о лидерстве «Зенита» в Мир .

— РПЛ ушла на перерыв с единоличным лидером таблицы. У попросту нет конкурентов. Как это изменить?

— Искусственные методы ни к чему хорошему не приведут. Здесь просто нужно, чтобы на рынке появилось две‑три команды с такими же финансовыми возможностями. Тогда они реально смогли бы конкурировать с «Зенитом».

Сейчас имиджевая составляющая «Зенита» намного привлекательнее для легионеров и лучших российских игроков, — сказал экс-тренер юношеской и молодежной сборных России.