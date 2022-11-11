«Бавария» недовольна включением Мане в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022 (Кристиан Фальк)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 Садьо Мане Футбол

«Бавария» осталась недовольна включением Садьо Мане в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022.

Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Мане вошел в список из 26 футболистов сборной Сенегала, которые отправятся на турнир в Катар.

Сенегальский полузащитник включен в заявку национальной команды на фоне повреждения, которое Мане получил в матче Бундеслиги с «Вердером» (6:1).

Сообщалось, что у игрока травма правой малоберцовой кости. Мане забил 6 голов и сделал 3 передачи в 14 матчах чемпионата Германии в этом сезоне.

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