«Бавария» недовольна включением Мане в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022 (Кристиан Фальк)
«Бавария» осталась недовольна включением Садьо Мане в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022.
Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.
Мане вошел в список из 26 футболистов сборной Сенегала, которые отправятся на турнир в Катар.
Сенегальский полузащитник включен в заявку национальной команды на фоне повреждения, которое Мане получил в матче Бундеслиги с «Вердером» (6:1).
Сообщалось, что у игрока травма правой малоберцовой кости. Мане забил 6 голов и сделал 3 передачи в 14 матчах чемпионата Германии в этом сезоне.
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