Браиму Диасу предложили заменить Харита в сборной Марокко на ЧМ-2022. Игрок хочет выступать за Испанию

предложили заменить Амина Харита в сборной Марокко.

Федерация футбола Марокко связалась с игроком и предложила ему поехать в Катар вместо травмированного Амина Харита.

Однако испанский полузащитник с марокканскими корнями по-прежнему мечтает играть за Испанию, несмотря на то, что не исключает возможности выступления за сборную Марокко. Кроме того, сжатые сроки – пять дней до начала чемпионата мира – практически исключают такую возможность.

Полузащитник и сборной Марокко Амин Харит получил повреждение крестообразных связок в матче Лиги 1 с «Монако» (2:3) и пропустит чемпионат мира в Катаре.

На чемпионате мира сборная Марокко сыграет в группе F со сборными Бельгии, Хорватии и Канады. Первый матч со сборной Хорватии команда проведет 23 ноября.