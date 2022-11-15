Браиму Диасу предложили заменить Харита в сборной Марокко на ЧМ-2022. Игрок хочет выступать за Испанию
Браиму Диасу предложили заменить Амина Харита в сборной Марокко.
Федерация футбола Марокко связалась с игроком «Милана» и предложила ему поехать в Катар вместо травмированного Амина Харита.
Однако испанский полузащитник с марокканскими корнями по-прежнему мечтает играть за Испанию, несмотря на то, что не исключает возможности выступления за сборную Марокко. Кроме того, сжатые сроки – пять дней до начала чемпионата мира – практически исключают такую возможность.
Полузащитник «Марселя» и сборной Марокко Амин Харит получил повреждение крестообразных связок в матче Лиги 1 с «Монако» (2:3) и пропустит чемпионат мира в Катаре.
На чемпионате мира сборная Марокко сыграет в группе F со сборными Бельгии, Хорватии и Канады. Первый матч со сборной Хорватии команда проведет 23 ноября.
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