Дзюба оценен в 4 млн евро – дороже всех свободных агентов. Арьяс и Лабьяд – в топ-5 у Transfermarkt
Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба оценивается наиболее высоко среди свободных агентов.
Согласно данным Transfermarkt, 34-летний россиянин мог бы стоить 4 млн евро.
На втором месте идут защитник Эдгар Иэ, покинувший «Трабзонспор» в начале года, и хавбек Фабиу Мартинш, известный по выступлениям за «Брагу», – по 3,5 млн евро.
За ними следуют защитник Сантьяго Арьяс (3 млн евро, играл за «Гранаду» и «Атлетико»), полузащитник Закария Лабьяд (экс-«Аякс», 2,5 млн) и защитник Энок Кватенг (экс-«Бордо», 2,5 млн).
В начале ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Со статистикой выступлений Артема можно ознакомиться здесь.
Комментарии