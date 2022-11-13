Дзюба оценен в 4 млн евро – дороже всех свободных агентов. Арьяс и Лабьяд – в топ-5 у Transfermarkt

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Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба оценивается наиболее высоко среди свободных агентов.

Согласно данным Transfermarkt, 34-летний россиянин мог бы стоить 4 млн евро.

На втором месте идут защитник Эдгар Иэ, покинувший «Трабзонспор» в начале года, и хавбек Фабиу Мартинш, известный по выступлениям за «Брагу», – по 3,5 млн евро.

За ними следуют защитник Сантьяго Арьяс (3 млн евро, играл за «Гранаду» и «Атлетико»), полузащитник Закария Лабьяд (экс-«Аякс», 2,5 млн) и защитник Энок Кватенг (экс-«Бордо», 2,5 млн).

В начале ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Со статистикой выступлений Артема можно ознакомиться здесь.

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