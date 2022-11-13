Экс-форвард «Зенита» оценивается наиболее высоко среди свободных агентов.

Согласно данным Transfermarkt, 34-летний россиянин мог бы стоить 4 млн евро.

На втором месте идут защитник , покинувший «Трабзонспор» в начале года, и хавбек Фабиу Мартинш, известный по выступлениям за «Брагу», – по 3,5 млн евро.

За ними следуют защитник (3 млн евро, играл за «Гранаду» и «Атлетико»), полузащитник (экс-«Аякс», 2,5 млн) и защитник Энок Кватенг (экс-«Бордо», 2,5 млн).

В начале ноября Дзюба расторг контракт с . Со статистикой выступлений Артема можно ознакомиться здесь.