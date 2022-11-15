Экс-вингер «Тоттенхэма» и Англии Леннон завершил карьеру в 35 лет

Экс-игрок сборной Англии Аарон Леннон объявил о завершении карьеры.

«Я наконец решил, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. После взвешивания всех вариантов я не почувствовал, что они подходят мне и моей молодой семье.

Это было очень трудное решение, потому что футбол был моей жизнью с трехлетнего возраста, и последние 20 лет, когда я играл на самом высоком профессиональном уровне, были потрясающими.

Я очень взволнован следующей главой в моей жизни и буду проводить гораздо больше времени со своими близкими. Футбольный мир, спасибо от всего сердца», – написал 35-летний игрок.

Леннон наиболее известен по выступлениям за , где он провел 10 сезонов. Также вингер выступал за , и . Его последним клубом был , откуда хавбек ушел этим летом.

Леннон провел 21 матч за сборную Англии.