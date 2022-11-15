Каррагер – Фердинанду о словах про улучшение коммуникации в «МЮ»: «О чем Роналду общаться с клубом? Он хотел уйти, это был его план»

не согласился с Рио Фердинандом по поводу интервью .

В подкасте Vibe with Five Фердинанд сказал, что клуб мог лучше выстроить коммуникацию с португальским игроком.

«О чем им общаться?» – спросил Каррагер.

«О том, какие у клуба планы на него», – ответил Фердинанд.

«Он хотел уйти, он заявил об этом, это был его план!» – возразил экс-защитник Ливерпуля.

«Но если ему не дадут уйти, что тогда? Какой план? Выпускать его на две минуты?» – спросил Рио.

«Подожди, он [Эрик тен Хаг] сказал после манчестерского дерби, что не выпустил Криштиану из уважения. Я могу это понять, и тен Хага немного критиковали за это, но я действительно думал, что могу это понять. Его критиковали за это, а потом сообщили, что Криштиану Роналду все еще хочет играть, выходить на поле, оказывать влияние.

Затем, несколько недель спустя, он просит его выйти на поле за две минуты до конца, это отсутствие уважения. Рио, он совершенно не прав. Все эти разговоры о коммуникации, что он хотел уйти... Какая коммуникация?

Да, вы разговариваете с игроками, да, он другой, я понимаю, что он не простой смертный, и вы правы в этом, к некоторым игрокам нужно относиться по-другому. Но если бы вы были тренером, а игрок хотел уйти, он не участвовал в предсезонных турах, ему пришлось бы ждать, пока он наберет форму.

Команда выглядит лучше без него, вы не можете этого отрицать. Вы можете сказать: «Хорошо, Криштиану, я не буду использовать тебя в следующих нескольких играх по таким-то причинам, ты нужен мне со скамейки запасных, или я выпущу тебя в старте». Это единственное общение, которое, как мне кажется, можно увидеть», – заявил Каррагер.

Рио Фердинанд: «Нельзя защищать Роналду. Его роман с «МЮ» закончился, я не вижу пути назад»