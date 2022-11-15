Лионель Месси: «Футбол изменился, сложнее найти игрока, который выделялся бы. Стало больше тактики»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси охарактеризовал положение дел в современном футболе.
«Футбол значительно изменился. Теперь сложнее найти игрока, который выделялся бы. С детства тебя учат играть определенным образом.
В футболе становится все больше тактики, и любая команда может создать проблемы сопернику, даже не обладая выдающимися футболистами, за счет тактики», – сказал игрок сборной Аргентины в интервью Universo Valdano.
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