Лионель Месси: «Футбол изменился, сложнее найти игрока, который выделялся бы. Стало больше тактики»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу тактика Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси охарактеризовал положение дел в современном футболе.

«Футбол значительно изменился. Теперь сложнее найти игрока, который выделялся бы. С детства тебя учат играть определенным образом.

В футболе становится все больше тактики, и любая команда может создать проблемы сопернику, даже не обладая выдающимися футболистами, за счет тактики», – сказал игрок сборной Аргентины в интервью Universo Valdano.

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