Лионель Месси: «Футбол изменился, сложнее найти игрока, который выделялся бы. Стало больше тактики»

Нападающий охарактеризовал положение дел в современном футболе.

«Футбол значительно изменился. Теперь сложнее найти игрока, который выделялся бы. С детства тебя учат играть определенным образом.

В футболе становится все больше тактики, и любая команда может создать проблемы сопернику, даже не обладая выдающимися футболистами, за счет тактики», – сказал игрок сборной в интервью Universo Valdano.