Первый тренер Миранчука о Гасперини: «Какой-то рогатый, негибкий тренер. Прикалывается, что ли?»

Александр Воронков, первый тренер , высказался после первого гола полузащитника в текущем сезоне Серии А.

Россиянин забил впервые за полгода – в ворота «Вероны» (2:1).

«Леха вообще красавчик. Не понимаю, чего он не нравится – ни себе, ни людям. Какой-то рогатый, негибкий тренер.

Леша может же и доказывает свой уровень. Ему надо давать регулярно хотя бы тайм, а потом делать выводы.

Считаю, ему все равно нужно срочно уходить из «Аталанты». Он по своему уровню играет точно на тайм, а его почти не выпускают.

Гасперини прикалывается, что ли? Так нельзя издеваться. Куда Леше уходить? Во вторую пятерку Серии А, например, «Торино» или «Фиорентину».

Желаю скорейшего выздоровления Антону. Надеюсь, он вернется на свой прежний уровень.

А Леше желаю скорейшего перехода. Чуда уже не произойдет», – сказал Воронков.

Проблемы Миранчука в «Аталанте» – ленивый прессинг и статичный футбол. У него будут сложности везде, кроме «Дженоа»