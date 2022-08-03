Защитник «Монако» Дисаси об 1:1 с ПСВ: «Мы заслуживали победу. Фофана в концовке попал в штангу»

оценил ничью «Монако» с (1:1).

Команды провели первый матч 3-го отборочного раунда чемпионов.

– Нельзя сказать, что ничья нас полностью устраивает. Однако присутствует чувство гордости за то, что нам удалось сравнять счет в концовке игры. Сопернику удалось воспользоваться чуть ли не единственным опасным моментом, и мне кажется, что мы заслуживали победу.

Нам удавалось не раз доставить мяч в их штрафную и создать наиболее опасные моменты. В концовке встречи Юссуф [Фофана] попал в штангу, было бы гораздо лучше, если бы мяч отправился в сетку. Но нас ждет ответная встреча, и все необходимое, чтобы добиться победы, у нашей команды есть.

– Что «Монако» поменял во втором тайме?

– Мы были расстроены тем, что ушли на перерыв, уступая в счете, это было не по игре. Мы провели хороший первый тайм. Тренер сказал, что нам не стоит опускать руки, и добавил, что нужно показать то, на что мы способны. В физическом плане у нас еще оставались силы в конце встречи. Теперь нужно будет добиваться результата в Нидерландах.

Мы знаем, что в гостях нас ждет сложная игра. Мы готовимся к тому, что события будут развиваться иначе, чем сегодня, а публика будет подгонять уже их команду. Мне показалось, что в физическом плане мы проявили себя лучше, чем они. Мы очень рано вернулись к тренировочному процессу этим летом, чтобы быть готовыми к матчам такого рода. И мы будем готовы к следующей игре, – сказал защитник .