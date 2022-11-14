Таджикистан — Россия: прогноз на игру 17.11.2022, товарищеский матч

Теоретически сборная России могла бы сейчас готовиться к выступлению на Чемпионате мира, но сейчас прогнозы на те самые весенние стыковые матчи до которых команду не допустили, кажется, были совсем в другой жизни. Команда исключена из всех международных соревнований и вынуждена играть с теми, кто согласится. Понятно, что это далеко не топ-сборные. Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и в Азии не являются законодателями мод, за исключением, может быть, последних, а о выходах в финальные турниры чемпионатов мира даже и речи не идет. Тем не менее российской команде нужны спарринги, пусть и с командами, идущими в рейтинге даже за пределами первой сотни. Санкции рано или поздно закончатся, и российскому футболу вновь предстоит восстанавливаться и добиваться признания. Главное, чтобы существующая ситуация завершилась как можно быстрее. Чемпионат Европы в 2024 году мы уже пропускаем, а следующий большой турнир пройдет только в 2026 году. Матч с командой Таджикистана сборная России проведет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, начало в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: П2, Ф2 (-3), ТМ (4,5)

Таджикистан

Никто не будет отрицать, что существуют положительные моменты от товарищеских матчей сборной России. Кто бы из нас стал интересоваться футболом Таджикистана в иной ситуации? Кто постарше, могут вспомнить союзный чемпионат и команду «Памир» из Душанбе, который на закате Советского Союза даже на пару лет заглядывал в высшую лигу. Вот, собственно, и все. «Памир» теперь стал ЦСКА и выступает в высшей лиге Таджикистана вместе с еще девятью командами. Сборная страны пока не может похвастать какими-то значимыми достижениями. Впрочем, пригласив на пост главного тренера немецко-хорватского специалиста Петара Шегрта, федерация футбола страны угадала. Таджикистан впервые вышел в финальный турнир Кубка Азии, который состоится в 2023 году, и матч со сборной России можно рассматривать, как один из этапов подготовки. Выигрывала команда и Кубок вызова Азиатской конфедерации футбола в 2006 году, но кубок этот проводится специально среди команд, которые проходят футбольное становление. В любом случае хозяева поля захотят дать бой россиянам и порадовать своих болельщиков. Предлагаем вашему вниманию последние результаты команды.

Кубок Азии, отборочный. 14.06.2022, Киргизия — Таджикистан — 0 : 0

Кубок Азии, отборочный. 11.06.2022, Сингапур — Таджикистан — 0 : 1

— 0 : Кубок Азии, отборочный. 08.06.2022, Таджикистан — Мьянма — 4 : 0

— Мьянма — : 0 Товарищеский. 01.06.2022, Сирия — Таджикистан — 1 : 0

— Таджикистан — : 0 Кубок Азии, отборочный. 29.03.2022, Таджикистан — Киргизия — 1 : 0

Факты и цифры

В рейтинге ФИФА сборная Таджикистана находится на 108 позиции, при этом никогда не поднималась выше 106 места

Лучшим бомбардиром команды с 17 забитыми мячами является полузащитник «Истиклола» Манучехр Джалилов

В официальных турнирах сборная Таджикистана проиграла последний раз в июне 2021 года Японии

Таджикистан один раз выиграл Кубок вызова АФК и дважды становился призером этого турнира.

Россия

Валерий Карпин продлил контракт со сборной России и начал подготовку к возможным будущим турнирам. Игроки, которых он привлекает на сборы, уже заявили о себе в своих клубах, но многие в сборную привлекаются впервые. Первое, что бросается в глаза, их молодость. Карпин работает на перспективу. Даниил Уткин из «Ростова», Артем Карпукас из «Локомотива», Арсен Захарян из «Динамо», Антон Зиньковский из «Спартака». Все эти игроки ближайшее будущее сборной России, именно им придется пробиваться на Чемпионат мира 2026 года в случае, если все в мире встанет на свои места. Есть и опытные Георгий Джикия или Дмитрий Баринов, но и этим игрокам еще нет тридцати лет. Так что с точки зрения перспектив Карпин поступает правильно, а упомянутые игроки в другой ситуации вполне могли бы заинтересовать зарубежные клубы. Спарринг-партнер по нынешней ситуации тоже выбран верно. Таджикистан сейчас на подъеме, и кажется сильнее команды Кыргызстана, с которой российская сборная встречалась ранее. При этом мы помним, что в Бишкеке команде Карпина пришлось сложно. Так что нельзя назвать предстоящий поединок малоинтересным. Перед вами последние результаты сборной России.

Товарищеский. 24.09.2022, Кыргызстан — Россия — 1 : 2

— 1 : ЧМ, отборочный. 14.11.2021, Хорватия — Россия — 1 : 0

— Россия — : 0 ЧМ, отборочный. 12.11.2021, Россия — Кипр — 6 : 0

— Кипр — : 0 ЧМ, отборочный. 12.10.2021, Словения — Россия — 1 : 2

— 1 : ЧМ, отборочный. 09.10.2021, Россия — Словакия — 1 : 0

Факты и цифры

Матч с командой Таджикистана станет всего вторым для сборной России в 2022 году

В рейтинге ФИФА команда Валерия Карпина занимает 33 позицию

Лучшими бомбардирами команды за всю ее историю являются Александр Кержаков и Артем Дзюба — по 30 забитых мячей

Сергей Игнашевич рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную страны — 126

Прогноз на матч Таджикистан — Россия

Что у Таджикистана, что у России всегда хватало спарринг-партнеров и соперников в своих конфедерация. Только вынужденная ситуация заставила россиян обратить взор на Азию, иначе сейчас они бы играли совсем с другими командами. Поэтому не удивительно, что предстоящий поединок будет первым в истории, сыгранным этими сборными, и неизвестно сыграют ли они когда-нибудь еще. По именам, по опыту, по послужному списку сборная России сильнее своих оппонентов. Но Таджикистан наверняка захочет выиграть на глазах у своих болельщиков. Представляется, что нас будет ожидать что-то похожее на матч с Кыргызстаном. Хозяева будут сопротивляться и даже могут забить, но при этом все равно пропустят на один мяч больше. Наверняка мы увидим ротацию со стороны руководства российской команды, что тоже не лучшим образом скажется на зрелищности поединка.

Коэффициенты букмекеров на матч Таджикистан — Россия

Не у всех букмекеров вы найдете ставки на этот матч, а у тех, которые предлагают коэффициенты разрыв между ними огромен. В Таджикистан аналитики букмекерских контор совершенно не верят, судите сами.

Ставки букмекеров Победа Таджикистана Ничья Победа России PARI 31,00 7,60 1,12 Winline 30,00 7,44 1,10 Лига Ставок 24,00 7,80 1,14 Fonbet 31,00 7,60 1,12 Olimpbet 30,00 8,25 1,12

Предложенные цифры говорят о возможном разгроме хозяев, но вряд ли мы его увидим. Преимущество в один-два мяча в пользу россиян вполне возможно.

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