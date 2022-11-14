Где смотреть сборная Таджикистана – Сборная России, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 17 ноября
В четверг, 17 ноября, сыграют сборная Таджикистана и сборная России в рамках Международных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на Республиканском Стадионе им. Фрунзе.
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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