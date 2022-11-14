«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство». Михаил Кержаков о гонке в РПЛ

Вратарь «Зенита» высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Еще ЦСКА, думаю.

«Ростов»? Мы никого не списываем со счетов, но две московские команды, которые я назвал, являются более явными конкурентами, чем «Ростов», на мой взгляд», — сказал Кержаков.

Прощаемся с РПЛ до марта: похоже, достать «Зенит» могут только «Спартак» или «Ростов» (но будет сложно)