Федотов о ЦСКА: «Усиление нужно и необходимо, это создает конкуренцию. Нужна более длинная скамейка»
Владимир Федотов заявил, что ЦСКА требуется усиление состава.
Об этом главный тренер сказал после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 17-го тура Мир РПЛ.
– Какие позиции вам бы хотелось усилить?
– Об этом сейчас не стоит распространяться. Усиление нужно и необходимо, она создает конкуренцию. Нужна более длинная скамейка.
Мы потеряли Дивеева, и теперь нам постоянно приходится кроить линию обороны. Я не говорю, что она плохо играет, но это же вопрос сыгранности между игроками.
Сегодня в центре играл Мойзес. Он пробовал немного с «Оренбургом», несколько раз играл в Бразилии. Думаю, выглядел он неплохо, – сказал Федотов.
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