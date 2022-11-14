Федотов о ЦСКА: «Усиление нужно и необходимо, это создает конкуренцию. Нужна более длинная скамейка»

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Владимир Федотов заявил, что ЦСКА требуется усиление состава.

Об этом главный тренер сказал после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 17-го тура Мир РПЛ.

– Какие позиции вам бы хотелось усилить?

– Об этом сейчас не стоит распространяться. Усиление нужно и необходимо, она создает конкуренцию. Нужна более длинная скамейка.

Мы потеряли Дивеева, и теперь нам постоянно приходится кроить линию обороны. Я не говорю, что она плохо играет, но это же вопрос сыгранности между игроками.

Сегодня в центре играл Мойзес. Он пробовал немного с «Оренбургом», несколько раз играл в Бразилии. Думаю, выглядел он неплохо, – сказал Федотов.

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