Федотов после «Динамо»: «ЦСКА доминировал. Показалось, что был пенальти на 5-й минуте – в наши ворота поставили в такой же ситуации»

дал комментарий после поражения от со счетом 1:2.

– Почему выбрали такой вариант стартового состава? Чего хотели этим добиться, и что не получилось?

– Мы были хорошо настроены, и он [настрой] был виден. Игра была на таком непростом по качеству поле. Мы доминировали, первыми создали два момента.

На пятой минуте нам показалось, что был пенальти, когда завалили центрального защитника, но ничего не было. И в такой же ситуации в наши ворота 11-метровый поставили. Это к делу, конечно, не относится.

Пропустили нелепый гол – нужно было сузить пространство и сыграть по мячу. Наверное, думали, что Скопинцев останется «вне игры».

У нас и потом были моменты, вспоминаю удар Карраскаля. Думаю, у вратаря соперника было много работы. В концовке случился хороший штурм, но не смогли сделать хорошую доставку в зону штрафной.

– Насколько критична для команды была потеря Кости Кучаева?

– Мы всегда говорим, что для нас каждый игрок важен. Костя набрал на тот момент хорошую форму. Изюминки в данный момент не хватает для того, чтобы реализовывать те моменты, которые мы создаем.

Сколько сегодня было хороших действий, но не хватало точной доставки мяча в штрафную. Ушаков дал нам скорость, на что мы и ставили. Он обыгрывал и мог сам забить.

– С чем связана рокировка Мойзеса и Зайнутдинова?

– Есть моменты адаптации. Латераль в нашей схеме – очень атакующий игрок, постоянно участвующий в завершающей стадии. Вплоть до того, что один латераль отдает, а другой забивает.

У Мойзеса в силу специфики игры у себя на родине есть определенный хороший сдвиг.

Мы помним его открывания в домашнем матча, когда он вышел один на один, но плохо обработал мяч. Хотели усилить фланг, чтобы Бахтиер участвовал в завершающей стадии атак, – сказал главный тренер ЦСКА.