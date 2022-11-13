Бруну о ЧМ-2022 в Катаре: «Знаем о погибших при строительстве стадионов. Мы не рады этому»

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о проведении ЧМ-2022 зимой.

«Конечно, это не совсем то время, когда мы хотим играть на чемпионате мира. Это не лучшее время для всех нас – игроков, болельщиков. Дети в школе, взрослые на работе. Это не лучшее время для просмотра матчей.

Мы понимаем, что происходит вокруг ЧМ-2022, что было в последние недели, месяцы, знаем о людях, погибших при строительстве стадионов. Мы не рады этому.

Мы хотим, чтобы футбол был для всех, чтобы вовлечены были все, потому что чемпионат мира – для всего мира.

Но ЧМ – это больше, чем футбол. Это праздник для фанатов, игроков, радостное событие, и организовать его следовало лучше», – сказал игрок «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.