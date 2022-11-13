Нападающий Саудовской Аравии Аль-Муваллад исключен из заявки на ЧМ. Ранее его отстраняли на 18 месяцев из-за фуросемида

Фахада Аль-Муваллада исключили из состава сборной Саудовской Аравии из-за допинга.

В марте антидопинговая организация Саудовской Аравии отстранила Аль-Муваллада на 18 месяцев из-за положительного теста на фуросемид – мочегонное средство, включенное в список запрещенных препаратов ВАДА. Однако позже это решение было смягчено, и нападающему «Аль-Шабаб» позволили принять участие в чемпионате мира.

Однако Аль-Муваллада все же исключили из заявки на ЧМ-2022. Федерация футбола Саудовской Аравии объясняет это решение «мерами предосторожности» и ссылается на апелляцию ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Уточняется, что при принятии решения федерация проконсультировалась с юридическим отделом и адвокатом.

На чемпионате мира в Катаре Аль-Муваллада заменит Наваф Аль-Абед.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Саудовской Аравии проведет первый матч группового этапа со сборной Аргентины 22 ноября.