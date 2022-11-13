Федор Смолов: «Акинфеев – лучший вратарь в российской истории. Настоящая легенда»

считает лучшим вратарем в истории России.

– По итогам первого круга «Динамо» уверенно лидирует в неофициальном зачете чемпионата Москвы. Какое из дерби этого сезона запомнилось больше всего?

– Мне запомнился матч с «Локомотивом», потому что в нем я забил сотый гол в РПЛ, при этом мы победили на выезде. Конечно, отмечу матч со «Спартаком», когда команда действовала очень слаженно. В игре с ЦСКА нужно будет действовать в таком же ключе.

– В составе ЦСКА выступает ваш «любимый» вратарь – больше всех голов в РПЛ вы забили именно Игорю Акинфееву (8). Есть ли у вас какой-то секрет в играх с армейцами?

– Нет никакого секрета. Даже не знал, что больше всего забил именно Игорю. Это круто, потому что считаю его лучшим вратарем в российской истории. Игорь – настоящая легенда и хороший человек.

– О чем говорили с ним в перерыве матча первого круга, когда за несколько минут до этого забили ему в очередной раз?

– Мы просто перекинулись парой слов. Мы и непосредственно после гола его обсудили. Я говорил, что нас, тех кто давно играет, осталось уже мало, и нужно друг друга поддерживать, – сказал нападающий «Динамо» со смехом.

Сегодня «Динамо» сыграет с в рамках 17-го тура Мир , начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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