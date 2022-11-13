Федор Смолов: «Динамо» стало слабее. Пришло много молодых ребят на ключевые позиции»

Форвард «Динамо» сравнил нынешний состав с прошлогодним.

– Это будет последний матч чемпионата в 2022 году. Подведите небольшие итоги года лично для себя и для команды в целом.

– Всегда можно сказать, что можно было сыграть лучше, больше забить и принести больше пользы команде.

При этом считаю, что по сравнению с прошлым сезоном команда по уровню мастерства стала немного слабее. Пришло много молодых ребят на ключевые позиции, например в центре защиты, где реально важен опыт. Они прогрессируют, но без ошибок в футболе не бывает. Это часть процесса становления команды.

Нужно постараться завершить эту часть чемпионата победой и порадовать наших болельщиков. Если удастся воплотить это в жизнь, то можно будет сказать, что этот отрезок сезона мы прошли достаточно хорошо, – сказал Смолов перед матчем с ЦСКА.

«Динамо» – ЦСКА. 1:0 – Скопинцев забил. Онлайн-трансляция дерби