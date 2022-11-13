Вратарь сборной Польши Дронговски пропустит ЧМ-2022 из-за травмы в матче за «Специю»

Голкипер «Специи» пропустит .

Футболист сборной получил травму в первом тайме матча Серии А с «Вероной» (2:1). Он вышел за пределы штрафной и в подкате попытался выбить мяч у форварда . В результате их столкновения вратарь не смог продолжить игру.

По сведениям журналиста Interia Sport Себастьяна Сташевского, у него повреждение голеностопа. Согласно предварительному диагнозу, речи о переломе не идет, однако, по всей видимости, произошел разрыв связок.

Дронговски пропустит чемпионат в Катаре, вместо него будет вызван Камиль Грабара из «Копенгагена».

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 14 матчей в Серии А и пропустил 25 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.