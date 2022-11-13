Вратарь сборной Польши Дронговски пропустит ЧМ-2022 из-за травмы в матче за «Специю»
Голкипер «Специи» Бартломей Дронговски пропустит ЧМ-2022.
Футболист сборной Польши получил травму в первом тайме матча Серии А с «Вероной» (2:1). Он вышел за пределы штрафной и в подкате попытался выбить мяч у форварда Кевина Лазаньи. В результате их столкновения вратарь не смог продолжить игру.
По сведениям журналиста Interia Sport Себастьяна Сташевского, у него повреждение голеностопа. Согласно предварительному диагнозу, речи о переломе не идет, однако, по всей видимости, произошел разрыв связок.
Дронговски пропустит чемпионат в Катаре, вместо него будет вызван Камиль Грабара из «Копенгагена».
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 14 матчей в Серии А и пропустил 25 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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