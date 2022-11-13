Глушакова нет в заявке «Химок» на «Сочи»: «Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Ушиб давно прошел»
Денис Глушаков не попал в заявку «Химок» на матч 17-го тура Мир РПЛ с «Сочи».
35-летний полузащитник не смог объяснить, почему не сыграет в этом матче.
– Вас нет в заявке, был ушиб.
– Ушиб прошел уже давно.
– Почему вас нет в заявке?
– Вопрос не ко мне.
– То есть к тренеру Спартаку Артуровичу Гогниеву?
– Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос.
– Когда вас ждать все же?
– Я говорю: ушиб прошел, вопрос не ко мне. Все, – сказал Глушаков.
Ранее появилась информация о том, что зимой «Химки» выставят на трансфер около 10 футболистов. Глушаков был включен в число тех, с кем клуб планирует расстаться.
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