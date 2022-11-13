Глушакова нет в заявке «Химок» на «Сочи»: «Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Ушиб давно прошел»

не попал в заявку «Химок» на матч 17-го тура Мир с .

35-летний полузащитник не смог объяснить, почему не сыграет в этом матче.

– Вас нет в заявке, был ушиб.

– Ушиб прошел уже давно.

– Почему вас нет в заявке?

– Вопрос не ко мне.

– То есть к тренеру Спартаку Артуровичу Гогниеву?

– Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос.

– Когда вас ждать все же?

– Я говорю: ушиб прошел, вопрос не ко мне. Все, – сказал Глушаков.

Ранее появилась информация о том, что зимой выставят на трансфер около 10 футболистов. Глушаков был включен в число тех, с кем клуб планирует расстаться.

Гогниев отправил Глушакова «Домой!» – а он уехал в Медиалигу! Проиграл и там