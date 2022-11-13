Эриксен про «МЮ»: «Раньше я не хотел переходить, но в этот раз все было иначе. Особенный клуб»
Кристиан Эриксен вспомнил, как не хотел переходить в «Ман Юнайтед» в прошлом.
«Когда я играл за «Тоттенхэм», были разговоры, но в конце концов ничего не получилось. Тогда я не хотел переходить, но в этот раз, конечно, все было иначе. К счастью, «МЮ» тоже хотел меня видеть.
Даже когда произносишь название этого клуба, то ощущаешь, насколько он особенный. Вокруг него особая атмосфера. Дело в масштабах клуба – все это понимают. У «Ман Юнайтед» столько болельщиков, внимание со стороны медиа к клубу огромно.
«Манчестер Юнайтед» крупнее всех клубов, за которые я выступал раньше», – сказал полузащитник в интервью Sky Sports.
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