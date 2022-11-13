Депай интересен «Севилье», но Мемфиса устроит лишь переход в топ-клуб

Теги Барселона Севилья Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Футбол

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай интересен «Севилье».

Андалузцы не прочь подписать 28-летнего игрока сборной Нидерландов зимой, но самого Депая устроит лишь переход в топ-клуб.

«Барселона» по-прежнему намерена продать нападающего, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Минувшим летом «Ювентус» согласовал трансфер Депая с каталонцами, но не смог договориться с футболистом по зарплате.

Депай продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце сентября, при этом он попал в заявку сборной на ЧМ-2022.

«Барса» хочет продать Депая зимой. Он готов уйти лишь бесплатно, чтобы получить подписной бонус

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные