Депай интересен «Севилье», но Мемфиса устроит лишь переход в топ-клуб
Форвард «Барселоны» Мемфис Депай интересен «Севилье».
Андалузцы не прочь подписать 28-летнего игрока сборной Нидерландов зимой, но самого Депая устроит лишь переход в топ-клуб.
«Барселона» по-прежнему намерена продать нападающего, который по окончании сезона может стать свободным агентом.
Минувшим летом «Ювентус» согласовал трансфер Депая с каталонцами, но не смог договориться с футболистом по зарплате.
Депай продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце сентября, при этом он попал в заявку сборной на ЧМ-2022.
«Барса» хочет продать Депая зимой. Он готов уйти лишь бесплатно, чтобы получить подписной бонус
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