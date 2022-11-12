Лучано Спаллетти: «У «Наполи» космическая 1-я часть сезона. Моя работа проще, когда каждый согласен сыграть 30 минут вместо 60»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:2) в Серии А.

«Хочу поблагодарить команду за космическую первую часть сезона. А когда стадион нас так поддерживает, команда еще больше воодушевляется.

Мы посчитали, что матч закончен [при 3:0] и убрали ногу с педали газа. Но игра никогда не заканчивается досрочно, особенно когда у соперника могут выйти такие футболисты, как Несторовски, способные забить, если вы теряете темп.

Я сделал четыре замены, и все игроки вышли с большим желанием играть. Будь у меня больше возможностей сделать замену, каждый игрок выходил бы с таким же настроением. Моя работа упрощается, когда каждый согласен провести на поле 30 минут, а не 60. В команде настоящие профессионалы.

На титул претендуют шесть команд, отрыв небольшой, и хватит нескольких моментов, нескольких минут, чтобы возникли проблемы», – сказал Спаллетти DAZN.