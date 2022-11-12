Талалаев про 0:2 с «Зенитом»: «Торпедо» справлялось с лучшей командой России. Чувства расстроенные»

прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 17-м туре Мир .

– Сколько могли терпели, выполняли установку. Футболисты дисциплинированно играли и справлялись с лучшей командой России. К сожалению, ничего не получалось в атаке. Ни проникающих передач, ни движений за спину. Какие-то полумоменты, рикошеты. Даже их не можем забить.

Есть возможность для хорошей плодотворной работы в перерыве – в трансферном поле и в тренировочном. Впереди нужно добавлять мастерства и взаимодействия. Смольников мог забить с отскока. Надо было забивать хотя бы один мяч перед отпуском. Не получилось. Чувства расстроенные.

Во втором тайме увеличил скорость, разнообразил игру заменами, усилил фланги. Мы пытались противопоставить то, что у нас есть. Не справились. Питерский клуб заслуженно выиграл.

– Пять матчей подряд и 0 забитых мячей. В вашей практике футболиста или тренера было такое?

– Не было, – сказал тренер .