рассказал, что на него не давит сумма в 80 млн евро, заплаченная «Реалом».

«Нет. Я считаю, что создан для этого. Такова моя судьба. Раз я добрался сюда, то это значит, что я упорно работал. Теперь я здесь, что я должен делать? Я должен заслужить место в стартовом составе, хорошо играть и брать трофеи.

Я здесь не для того, чтобы смотреть на игру со стороны», – сказал полузащитник .

Также француз высказался о критике, с которой сталкивается.

«Когда ты видишь, какое дерьмо люди говорят о такой легенде, как , например, то кто я такой, чтобы меня не критиковали?» – сказал Тчуамени в интервью France Football.