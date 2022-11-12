У «Локомотива» 1 удар за первый тайм, «Спартак» пробил 8 раз и ведет 2:0 в гостях

«Локомотив» лишь раз пробил по воротам «Спартака» за 1-й тайм матча 17-го тура Мир .

На 36-й минуте голкипер красно-белых совершил сэйв после удара хавбека .

«Спартак» до перерыва пробил 8 раз, 4 удара пришлись в створ, 2 – стали результативными. Также он больше владел мячом – 61% на 39%.

«Локомотив» – «Спартак». 0:2 – Пруцев и Промес забили. Онлайн-трансляция дерби