Лучано Спаллетти: «В Хвиче все видят нового футболиста мирового уровня»

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил о состоянии вингера Хвичи Кварацхелии.

«Квара не сыграет с «Удинезе». Ему все еще больно при напряжении мышц.

Но есть и другие футболисты, уже проявившие важные для нас качества, пускай, возможно, и не такого уровня, как Хвича, в котором все уже видят нового большого футболиста, игрока мирового уровня», – сказал Спаллетти.

Грузинский игрок пропустил матч с «Эмполи» 8 ноября из-за боли в пояснице. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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