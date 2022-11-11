Лучано Спаллетти: «В Хвиче все видят нового футболиста мирового уровня»

Главный тренер сообщил о состоянии вингера .

«Квара не сыграет с . Ему все еще больно при напряжении мышц.

Но есть и другие футболисты, уже проявившие важные для нас качества, пускай, возможно, и не такого уровня, как Хвича, в котором все уже видят нового большого футболиста, игрока мирового уровня», – сказал Спаллетти.

Грузинский игрок пропустил матч с «Эмполи» 8 ноября из-за боли в пояснице. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.