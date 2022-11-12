Хвича о сравнениях с Марадоной: «Никого нельзя сравнивать с ним – он легенда футбола. Но это много значит для меня, я счастлив»
Хвича Кварацхелия отреагировал на сравнения с Диего Марадоной.
«Я думаю, что никого нельзя сравнивать с ним – он был легендой футбола. В будущем будет очень трудно увидеть такого игрока, как он.
Но, конечно, я очень счастлив, когда меня сравнивают с ним: это много значит для меня и заставляет чувствовать еще большую ответственность.
Когда тебя сравнивают с таким игроком, ты можешь только гордиться и быть счастливым», – сказал полузащитник «Наполи» каналу Серии А.
Неаполь влюблен в талант и скромность Хвичи. Он жил у базы ради тренировок, а его трансферу содействовал чемпион мира-2006
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