Хвича о сравнениях с Марадоной: «Никого нельзя сравнивать с ним – он легенда футбола. Но это много значит для меня, я счастлив»

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Хвича Кварацхелия отреагировал на сравнения с Диего Марадоной.

«Я думаю, что никого нельзя сравнивать с ним – он был легендой футбола. В будущем будет очень трудно увидеть такого игрока, как он.

Но, конечно, я очень счастлив, когда меня сравнивают с ним: это много значит для меня и заставляет чувствовать еще большую ответственность.

Когда тебя сравнивают с таким игроком, ты можешь только гордиться и быть счастливым», – сказал полузащитник «Наполи» каналу Серии А.

Неаполь влюблен в талант и скромность Хвичи. Он жил у базы ради тренировок, а его трансферу содействовал чемпион мира-2006

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