отреагировал на сравнения с .

«Я думаю, что никого нельзя сравнивать с ним – он был легендой футбола. В будущем будет очень трудно увидеть такого игрока, как он.

Но, конечно, я очень счастлив, когда меня сравнивают с ним: это много значит для меня и заставляет чувствовать еще большую ответственность.

Когда тебя сравнивают с таким игроком, ты можешь только гордиться и быть счастливым», – сказал полузащитник каналу Серии А.

Неаполь влюблен в талант и скромность Хвичи. Он жил у базы ради тренировок, а его трансферу содействовал чемпион мира-2006