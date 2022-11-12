Неймар: «Сыграю на ЧМ-2022 так, словно он последний. Не могу гарантировать, что поеду в 2026-м»

Нападающий может уйти из сборной в ближайшие годы.

– Станет ли этот чемпионат мира последним для вас?

– Я сыграю так, словно он для меня последний. Мы с отцом всегда говорим о том, что надо играть так, будто никогда больше играть не будешь, потому что неизвестно, что произойдет завтра.

Я не могу гарантировать, что сыграю еще на одном чемпионате мира. Я правда не знаю. Может, сыграю еще, может, нет. Это зависит от разных факторов. У нас сменится тренер – вдруг я ему не понравлюсь?

Решение не будет зависеть от физического состояния. Оно будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать. Но об этом я пока не хочу говорить.

Я хочу сыграть на , посвятить себя этому, потому что я уверен, что мы далеко можем зайти. Хотя многие в нас не верят, мы собираемся показать им, что они заблуждаются, – сказал Неймар.