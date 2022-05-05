Сборная Бразилии привезет на в Катар 5,5 тонн багажа.

В списке есть 300 наименований, в числе которых одежда, медикаменты, расходные материалы, электронное оборудование, оборудование для физиотерапии и тренировок и многое другое.

Сначала все это перевезут в Турин, где бразильцы будут тренироваться в течение пяти дней, а затем в Доху, где будет проходить ЧМ-2022.

Еда не займет много места в багаже бразильской делегации. Это связано с тем, что и отель в Турине, и отель в Катаре предоставят рис, фасоль, салат и другие продукты. Каждая кухня в этих местах уже получила меню, составленное бразильской командой, но есть исключение. С собой бразильцы повезут 30 кг маниоковой муки.

Для каждого спортсмена предназначено три комплекта формы: для тренировок, повседневный комплект и для игр. Насчитывается около 700 желтых футболок и 230 синих. Обычно игрок надевает две футболки за игру, по одной на каждый тайм, но у него остается еще одна на случай необходимости. Например, если она порвется или на нее попадет кровь во время матча.

Несмотря на внушительные 5,5 тонн, на чемпионат мира в Россию багаж бразильцев составлял еще больше – 7 тонн. Тогда было больше теплых вещей. А в Катаре температура колеблется от 15 градусов ночью до 30 градусов днем.

Среди прочих наименований в багаже бразильцев числятся: ультразвуковое оборудование, гипербарическая камера, лазерный аппарат для физиотерапии, массажеры, шесть носилок, 30 игровых мячей, 92 наименования лекарств, аппарат для нанесения фамилий и номеров на игровые футболки, кофеварка, принтеры и т.д.

ЧМ-2022 стартует в Катаре 20 ноября. сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.