Пеле о ЧМ-2022: «Можете считать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии»

считает, что сборная Бразилии победит на ЧМ-2022.

«Не могу дождаться момента, когда наша команда выйдет на поле.

Вы можете посчитать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии», – написал легендарный бразильский футболист.

На групповом этапе сборная Бразилии сыграет против Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Неймар, Винисиус, Дани Алвес, Каземиро, Рафинья, Жезус, Алиссон – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2022