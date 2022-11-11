Пеле о ЧМ-2022: «Можете считать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии»
Пеле считает, что сборная Бразилии победит на ЧМ-2022.
«Не могу дождаться момента, когда наша команда выйдет на поле.
Вы можете посчитать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии», – написал легендарный бразильский футболист.
На групповом этапе сборная Бразилии сыграет против Сербии, Швейцарии и Камеруна.
Неймар, Винисиус, Дани Алвес, Каземиро, Рафинья, Жезус, Алиссон – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2022
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