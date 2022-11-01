Иньеста о Педри: «Не думаю, что сравнения со мной на нем отразятся. У меня своя история, а он должен написать свою»
Андрес Иньеста высказался о том, что Педри называют его преемником.
«Думаю, это никак на нем не отразится. Педри любит играть в футбол – неважно, на «Бернабеу» или на городской площади. Поэтому я не думаю, что это как-то повлияет на него.
Сравнения неприятны, потому что это всего лишь шум. У меня своя история, а он должен написать свою. У него есть все, чтобы добиться успеха в «Барселоне» и в сборной», – сказал Иньеста.
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