Андрей Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий России. Он усилил бы «Спартак» и любой клуб РПЛ»

назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим России.

«Меня ничего не удивляет в российском футболе. Дзюба без клуба? Да я ничему не удивляюсь. Может, у него финансовые запросы высокие.

Статистка говорит сама за себя – – лучший нападающий России, он больше всех забил. В том, что Артем не нашел клуб, может, виноват его агент. Артемка усилил бы любой клуб , это однозначно!

Дзюба в ? Это вопросы к руководству красно-белого клуба. Руководители этой команды считают себя самыми умными, лучшими в России. Дзюба усилил бы «Спартак» однозначно», – заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

33-летний нападающий покинул в мае в связи с истечением срока контракта и является свободным агентом. На данный момент он находится в расположении «Рубина», где поддерживает форму.

Дзюба по-прежнему без команды: тренируется с «Рубином», ходит в цирк и ждет предложений