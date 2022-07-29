Андрей Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий России. Он усилил бы «Спартак» и любой клуб РПЛ»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим России.

«Меня ничего не удивляет в российском футболе. Дзюба без клуба? Да я ничему не удивляюсь. Может, у него финансовые запросы высокие.

Статистка говорит сама за себя – Артем Дзюба – лучший нападающий России, он больше всех забил. В том, что Артем не нашел клуб, может, виноват его агент. Артемка усилил бы любой клуб РПЛ, это однозначно!

Дзюба в «Спартаке»? Это вопросы к руководству красно-белого клуба. Руководители этой команды считают себя самыми умными, лучшими в России. Дзюба усилил бы «Спартак» однозначно», – заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

33-летний нападающий покинул «Зенит» в мае в связи с истечением срока контракта и является свободным агентом. На данный момент он находится в расположении «Рубина», где поддерживает форму.

Дзюба по-прежнему без команды: тренируется с «Рубином», ходит в цирк и ждет предложений

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