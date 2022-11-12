Терзич о 2:4 с «Гладбахом»: «К перерыву счет мог быть 3:3. С января «Дортмунд» будет исправляться»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» подвел итоги матча Бундеслиги с «Гладбахом» (2:4).

«Эта неделя стала для нас сплошным разочарованием (во вторник «Дортмунд» проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:2 – прим. Sports.ru). У нас многое было запланировано на сегодняшний матч, и с самого начала было видно, чего мы хотим. Но уже на 4-й минуте мы пропустили первый гол, не справившись с разрезающим пасом.

В первом тайме мы позволяли сопернику создавать слишком много моментов, во многих эпизодах мы оборонялись очень плохо. Тем не менее к перерыву счет мог быть 3:3 – у нас тоже было много очень хороших моментов.

Во втором тайме мы хотели продолжать наседать, стараясь при этом не пропустить. Но мяч побывал в наших воротах на первой же минуте, и мы словно выключились из игры. Все хорошее, что было в первом тайме, пропало напрочь. После перерыва у нас не было ни одного явного голевого момента.

С января будем исправляться. Но нам придется начинать не с нуля, а с минуса», – сказал Эдин Терзич.