«Боруссия» Менхенгладбах победила «Боруссию» Дортмунд – 4:2. Хофманн забил и сделал 2 ассиста

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Йонас Хофманн Юлиан Брандт Рами Бенсебайни Маркус Тюрам Нико Шлоттербек Куадио Коне онлайны Футбол

«Боруссия» Менхенгладбах дома обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:2) в 15-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев забили Йонас Хофманн, также отдавший два результативных паса, Рами Бенсебайни, Маркус Тюрам и Куадио Коне. В составе гостей отличились Юлиан Брандт и Нико Шлоттербек.

«Дортмунд», имея 25 баллов, занимает 6-е место в таблице. «Гладбах» идет следом, набрав 22 балла.

Боруссия М – Боруссия Д 4:2 (3:2, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 22.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Хофманн, 1:1 – 19 Брандт, 2:1 – 26 Бенсебайни, 3:1 – 30 Тюрам, 3:2 – 40 Шлоттербек, 4:2 – 46 Коне.
Боруссия МОльшовски, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Штиндль (Нгуму, 90), Крамер (Херрманн, 46), Хофманн (Нетц, 90), Вайгль, Коне (Итакура, 88), Тюрам.
Боруссия ДКобель, Зюле, Хуммельс (Пападопулос, 78), Шлоттербек (Модест, 59), Геррейру, Джан (Озджан, 59), Брандт, Рейна (Азар, 46), Беллингем, Мален (Адейеми, 71), Мукоко.
Предупреждения:
Штиндль (9), Хуммельс (25), Геррейру (34).

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные