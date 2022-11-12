«Боруссия» Менхенгладбах победила «Боруссию» Дортмунд – 4:2. Хофманн забил и сделал 2 ассиста

дома обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:2) в 15-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев забили , также отдавший два результативных паса, , и . В составе гостей отличились и .

«Дортмунд», имея 25 баллов, занимает 6-е место в таблице. идет следом, набрав 22 балла.

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