«Боруссия» Менхенгладбах победила «Боруссию» Дортмунд – 4:2. Хофманн забил и сделал 2 ассиста
«Боруссия» Менхенгладбах дома обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:2) в 15-м туре Бундеслиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За хозяев забили Йонас Хофманн, также отдавший два результативных паса, Рами Бенсебайни, Маркус Тюрам и Куадио Коне. В составе гостей отличились Юлиан Брандт и Нико Шлоттербек.
«Дортмунд», имея 25 баллов, занимает 6-е место в таблице. «Гладбах» идет следом, набрав 22 балла.
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.30, «Боруссия-Парк»
- Голы:
- 1:0 – 4 Хофманн, 1:1 – 19 Брандт, 2:1 – 26 Бенсебайни, 3:1 – 30 Тюрам, 3:2 – 40 Шлоттербек, 4:2 – 46 Коне.
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Боруссия М –
Ольшовски, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Штиндль (Нгуму, 90), Крамер (Херрманн, 46), Хофманн (Нетц, 90), Вайгль, Коне (Итакура, 88), Тюрам.
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Боруссия Д –
Кобель, Зюле, Хуммельс (Пападопулос, 78), Шлоттербек (Модест, 59), Геррейру, Джан (Озджан, 59), Брандт, Рейна (Азар, 46), Беллингем, Мален (Адейеми, 71), Мукоко.
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