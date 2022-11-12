«Дортмунд» проиграл дважды подряд в Бундеслиге, идет 6-м и может отстать от «Баварии» на 9 очков

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» Дортмунд потерпела в Бундеслиге два поражения подряд.

Она уступила одноименному клубу из Менхенгладбаха со счетом 2:4 в 15-м туре чемпионата Германии.

8 ноября команда Эдина Терзича проиграла «Вольфсбургу» (0:2).

«Боруссия» занимает в таблице шестое место с 25 очками. По итогам тура она может отстать от лидирующей «Баварии» на 9 очков. У мюнхенцев сейчас 31 балл, им предстоит матч против «Шальке» 12 ноября.

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