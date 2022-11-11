Вратарь «Ман Сити» Ортега: «Гвардиоле нравится, когда кипер хорошо играет ногами, но если у тебя мяч выскальзывает из рук – ты не справляешься со своей работой»

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Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега рассказал о требованиях к вратарям в клубе.

«Гвардиоле нравится, когда вратарь хорошо действует в розыгрыше мяча, но он сказал мне: «В конце концов, твоя работа – отбивать мячи».

Ты можешь быть лучшим футболистом, но если у тебя мяч выскальзывает из рук, то ты не справляешься со своей работой. Ему нужен полный комплект: отбивать мячи и хорошо играть ногами», – сказал Ортега.

Штефан Ортега перешел в «Манчестер Сити» из «Арминии» на правах свободного агента летом. Подробную статистику голкипера можно найти тут.

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