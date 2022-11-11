Клопп дисквалифицирован на одну игру за выкрики в адрес судьи матча с «Ман Сити»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп дисквалификации судьи Саутгемптон Футбольная ассоциация Англии Футбол

Юрген Клопп дисквалифицирован на один матч по итогам встречи с «Манчестер Сити». 

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» получил красную карточку за выкрики в адрес бокового судьи матча 11-го тура АПЛ (1:0). После игры Клопп признал, что его поведение было неподобающим. 

Неделю назад Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала немецкого специалиста на 30 тысяч фунтов. Но сейчас добилась дисквалификации специалиста на один матч.

Клопп, таким образом, не сможет руководить «Ливерпулем» со скамейки в матче с «Саутгемптоном», который пройдет в субботу 11 ноября.

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