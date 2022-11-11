Клопп дисквалифицирован на одну игру за выкрики в адрес судьи матча с «Ман Сити»

дисквалифицирован на один матч по итогам встречи с «Манчестер Сити».

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» получил красную карточку за выкрики в адрес бокового судьи матча 11-го тура АПЛ (1:0). После игры Клопп признал, что его поведение было неподобающим.

Неделю назад Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала немецкого специалиста на 30 тысяч фунтов. Но сейчас добилась дисквалификации специалиста на один матч.

Клопп, таким образом, не сможет руководить со скамейки в матче с , который пройдет в субботу 11 ноября.