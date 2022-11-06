Валерий Карпин: «Какая усталость после 16 матчей в РПЛ и 4 в Кубке? В Европе вообще играют с августа по июнь без зимнего перерыва»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче с «Динамо» (2:1).
– Сегодняшняя игра не напомнила предыдущий матч в Грозном, проходивший по похожему сценарию?
– Нет. Матч с «Динамо» и игра против «Ахмата» проходили по абсолютно разным сценариям.
– В первом тайме практически не получалось атаковать, зацепиться за мяч. В чем, на ваш взгляд, проблема?
– Ну, во-первых, технический брак. При выходе из обороны сразу следовала потеря мяча.
– «Динамо» сегодня нанесло большое количество ударов по воротам. «Ростов» играл на контратаках, но забил.
– А сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник?
Не могу сказать, что все моменты у «Динамо» были опасными, нас где-то выручал Песьяков. Особенно в конце матча.
– К концу года у футболистов накапливается усталость. Как вы оцениваете состояние своей команды?
– О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли шестнадцать матчей в чемпионате и четыре игры в Кубке? В Европе вообще играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва, – сказал Карпин.
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