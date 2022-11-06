Валерий Карпин: «Какая усталость после 16 матчей в РПЛ и 4 в Кубке? В Европе вообще играют с августа по июнь без зимнего перерыва»

Главный тренер «Ростова» высказался о матче с (2:1).

– Сегодняшняя игра не напомнила предыдущий матч в Грозном, проходивший по похожему сценарию?

– Нет. Матч с «Динамо» и игра против «Ахмата» проходили по абсолютно разным сценариям.

– В первом тайме практически не получалось атаковать, зацепиться за мяч. В чем, на ваш взгляд, проблема?

– Ну, во-первых, технический брак. При выходе из обороны сразу следовала потеря мяча.

– «Динамо» сегодня нанесло большое количество ударов по воротам. играл на контратаках, но забил.

– А сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник?

Не могу сказать, что все моменты у «Динамо» были опасными, нас где-то выручал Песьяков. Особенно в конце матча.

– К концу года у футболистов накапливается усталость. Как вы оцениваете состояние своей команды?

– О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли шестнадцать матчей в чемпионате и четыре игры в Кубке? В Европе вообще играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва, – сказал Карпин.