«Что за идиот придумал ЧМ в Катаре? Я 4 месяца не мог найти жилье, продал билеты. 5-10 тысяч евро за ночь – сумасшедшие цены!» Экс-форвард Словакии Якубко о ЧМ-2022
Экс-футболист сборной Словакии Мартин Якубко раскритиковал организацию ЧМ-2022 в Катаре.
– Слушай, я купил себе билеты на финал, один полуфинал, второй полуфинал, на матч за третье место. И продал их три недели назад.
Не смог найти жилье. Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдешь. А если найдешь, то по 3-5-10 тысяч евро за ночь. Сумасшедшие цены!
Что за идиот придумал ЧМ в Катаре? Я четыре месяца не мог найти жилье. Через Футбольный союз Словакии искал – не нашел.
– Искал жилье в Дубае или Эр-Рияде?
– Это что? Я хочу комфортно.
Я был на ЧМ в России. Гостиницы все подготовлены. Есть варианты любого класса. Нормальные цены. Какие 5 тысяч евро за ночь? – сказал бывший форвард «Амкара».
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