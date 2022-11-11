Экс-футболист сборной Словакии Мартин Якубко раскритиковал организацию в Катаре.

– Слушай, я купил себе билеты на финал, один полуфинал, второй полуфинал, на матч за третье место. И продал их три недели назад.

Не смог найти жилье. Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдешь. А если найдешь, то по 3-5-10 тысяч евро за ночь. Сумасшедшие цены!

Что за идиот придумал ЧМ в Катаре? Я четыре месяца не мог найти жилье. Через Футбольный союз Словакии искал – не нашел.

– Искал жилье в Дубае или Эр-Рияде?

– Это что? Я хочу комфортно.

Я был на ЧМ в России. Гостиницы все подготовлены. Есть варианты любого класса. Нормальные цены. Какие 5 тысяч евро за ночь? – сказал бывший форвард «Амкара».