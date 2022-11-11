Футболистка сборной Англии Вуббен-Мой не будет смотреть ЧМ-2022: «У нас есть четкие ценности, и многие из них не отражены в Катаре»

Футболистка сборной Англии заявила, что не будет смотреть матчи чемпионата мира в Катаре.

Как сообщила Лотте Вуббен-Мой, она откажется от просмотра игр чемпионата мира из-за того, что турнир пройдет в Катаре.

«Это сложно. У всех нас в сборной Англии есть четкие ценности. Многие из них не отражены в Катаре так, как мы это видим. Думаю, это сложный разговор, вокруг этого много обсуждений.

Лично я буду поддерживать мужскую команду, но смотреть матчи не буду. Об этом сложно говорить. Но все-таки мы – одна команда, мы представляем Англию, и мы знаем, что у них есть возможность сыграть на чемпионате мира. Смотреть на это шире сложно.

Спорт – очень сильное средство для перемен. Думаю, было бы наивно недооценивать его. Я видела, что у многих игроков есть сильная точка зрения на это все. Я приветствую их и желаю им всего наилучшего в стремлении выразить свою позицию в ходе этого чемпионата мира.

Многие из этих игроков, возможно, больше никогда не получат возможность сыграть на чемпионате мира, поэтому я не могу комментировать их решение поехать туда. Многие на их месте сделали бы такой выбор.

Но я считаю спорт средством для внесения перемен. Важно, чтобы они использовали возможность добиться их – любым возможным способом», – сказала защитница и сборной Англии.