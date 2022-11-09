Сампаоли о ЧМ в Катаре: «ФИФА ради денег проводит турнир в неправильном месте в неправильное время. Нынешнее общество – самое тупое в истории»

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Хорхе Сампаоли жестко раскритиковал идею проведения ЧМ-2022 зимой в Катаре.

«ФИФА решила провести турнир в неправильном месте в неправильное время. Все ради денег. Это бизнес, все остальное отложено в сторонку, а за последствия платят другие.

Логично, что футболисты полностью сосредоточены на чемпионате мира, но это не их вина.

Нынешнее общество очень податливое, и это в момент исторической глупости. Сейчас худший момент в истории человечества, все становится все более глупым.

Лидеры? Я же говорю, нынешнее общество – самое тупое в истории. Очень податливое, стоящее на пустых, бессмысленных ситуациях. Я вижу это каждый день, каждую минуту. 

Нас даже ни о чем не информируют, потому что мы не знаем, какая информация реальна. Трудно быть частью этого. Меня это беспокоит, потому что даже СМИ – часть этого цирка», – высказался тренер «Севильи».

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