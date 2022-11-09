Флорентино Перес: «Пришло новое поколение, все изменилось, футбол не может не адаптироваться. Буду бороться, чтобы он оставался королем спорта на всех континентах»

высказался об адаптации футбола к новым реалиям.

– Каким вы видите будущее европейского футбола?

– Может потребоваться много времени, чтобы ответить на этот вопрос. Но я постараюсь упростить концепцию: за последние двадцать лет пришло новое поколение, и мир изменился, все в нашей жизни изменилось, поэтому футбол не может не адаптироваться.

Футбол – единственный по-настоящему универсальный и глобальный вид спорта, мы не можем позволить другим видам спорта, которые более организованы и ориентированы на перемены и современность, использовать это, чтобы отнять у футбола привилегированное положение.

Я, как и мои предшественники и те, кто был еще раньше, работаю, чтобы приспособиться ко времени, в котором я живу: мы не можем позволить молодым людям любить футбол все меньше и меньше, потому что матчи, которые мы предлагаем, менее привлекательны и увлекательны.

Мы не можем этого допустить, мы должны все вместе поразмыслить и дать молодым людям, которые представляют собой будущее – в том числе и футбола – то, чего они ожидают от нас. Мы работаем над этим, и я буду бороться изо всех сил, чтобы футбол не потерял своего привилегированного положения и чтобы он продолжал оставаться королем спорта на всех континентах, – сказал президент .