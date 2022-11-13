Аталанта — Интернационале: прогноз на матч 13.11.2022, Серия А

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Заключительный матч для обеих команд перед перерывом на чемпионат мира по футболу в Катаре. После него игроки отправятся в распоряжение своих сборных, а руководству клубов предстоит делать выводы. После прошлого сезона, который для «Аталанты» сложился не лучшим образом, на этот раз команда идет в лидирующей группе и пока входит в зону Лиги Чемпионов. Поэтому и выводы по первой части сезона скорее будут положительными. Совсем другая ситуация у «Интера». Чемпион Италии позапрошлого года и действующий вице-чемпион пока сезон проваливает. Седьмое место на сегодняшний день это совсем не то, чего ожидали болельщики. Наверняка удручены и сами игроки, поэтому оставшиеся матчи покажут, какими будут выводы и действия руководства в перерыве на чемпионат мира. Матч пройдет на Гевисс Стэдиум в Бергамо, начало в 14:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТМ 3

Аталанта

«Аталанту» в последние годы можно в полной степени относить к лидерам итальянского футбола. У главного тренера Джанпьеро Гасперини отличные условия для работы, где он может реализовывать свои идеи. Не то чтобы он действует по принципу «разделяй и властвуй», но с игроками сильно не церемонится. Нет результата — аренда. Пример тому российский футболист Алексей Миранчук, перешедший в «Торино». Но кто осудит тренера, у которого есть результат. Бергамаски долгое время составляли конкуренцию лидирующему «Наполи», но справедливости ради надо сказать, что состав у «Аталанты» все же уступает грандам, поэтому в последних двух домашних матчах два поражения от «Лацио» и тех же неаполитанцев. Команда Гасперини сразу откатилась на четвертое место, а проиграв «Интеру» рискует покинуть зону Лиги Чемпионов. Некоторые эксперты промежуточный успех «Аталанты» связывают с тем, что команда не распыляет свои силы, участвуя лишь в Серии А. В этом есть резон и может сказаться в пользу бергамасков на финише чемпионата. Результаты последних пяти матчей «Аталанты» перед вами.

  • Серия А. 06.11.2022, «Аталанта» — «Наполи» — 1 : 2
  • Серия А. 30.10.2022, «Эмполи» — «Аталанта» — 0 : 2
  • Серия А. 23.10.2022, «Аталанта» — «Лацио» — 0 : 2
  • Серия А. 16.10.2022, «Аталанта» — «Сассуоло» — 2 : 1
  • Серия А. 09.10.2022, «Удинезе» — «Аталанта» — 2 : 2

Факты и цифры

  • «Аталанта» одна из лучших команд Серии А в этом сезоне по действиям в обороне — 10 пропущенных мячей, она делит третье место по этому показателю с «Наполи»
  • Лучший бомбардир команды Адемола Лукман — 6 забитых мячей
  • Брандон Соппи лучший среди ассистентов — 3 голевых передачи
  • Самый недисциплинированный Луис Муриэль, заработавший 1 удаление

Интернационале

После провального старта, казалось бы, все у «Интера» начало налаживаться. Сначала успехи в Лиге Чемпионов, где удалось занять второе место вслед за мюнхенской «Баварией», вместе с этим победная серия в чемпионате Италии, и продвижение вверх по турнирной таблице. Но на прошлой неделе последовало поражение от той же «Баварии» в выездном и ничего не значившем матче. Главный тренер Симоне Индзаги выставил полурезервный состав, дав отдохнуть лидерам накануне дерби Италии. Несмотря на это в гостевом матче с «Ювентусом» случился провал. Во-первых «старая синьора» сейчас далеко не та, что внушала ужас всем своим соперникам несколько лет назад, во-вторых дело не в счете, а в желании игроков и, в-третьих, беспомощность Индзаги в плане управления игрой. Причем такой плохой отрезок случается не первый раз в сезоне. «Наполи» уже далеко и, вполне вероятно, о борьбе за скудетто можно уже забыть. Руководство вновь ставит задачу выиграть до перерыва оба поединка, чтобы создать хоть какой-то плацдарм для попадания в тройку лучших. Сразу после перерыва игра с безоговорочным лидером чемпионата. Представляем вашему вниманию последние результаты матчей «Интера».

  • Серия А. 07.11.2022, «Ювентус» — «Интер» — 2 : 0
  • Лига Чемпионов. 02.11.2022, «Бавария» — «Интер» — 2 : 0
  • Серия А. 30.10.2022, «Интер» — «Сампдория» — 3 : 0
  • Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Интер» — «Виктория» — 4 : 0
  • Серия А. 22.10.2022, «Фиорентина» — «Интер» — 3 : 4

Факты и цифры

  • Из семи выездных матчей в чемпионате «Интер» выиграл в трех и в четырех потерпел поражение
  • «Интер» самая бескомпромиссная команда Серии А, единственная которая ни разу не сыграла вничью
  • С 6 голами лучшим бомбардиром команды является Лаутаро Мартинес
  • Лучший ассистент Николо Барелла, на его счету 4 голевые передачи

Прогноз на матч Аталанта — Интернационале

Впервые команды встретились в 1937 году и сыграли вничью 1 : 1. С тех пор они провели 137 матчей, у «Интера» почти трехкратное преимущество по победам.

  • Победы «Аталанты» — 27
  • Победы «Интера» — 74
  • Ничьи — 36
  • Самая крупная победа «Аталанты» — 4 : 1, 3 : 0
  • Самая крупная победа «Интера» — 7 : 1, 6 : 0

С 2017 года «Аталанта» лишь раз выиграла у «Интера» и это были те самые указанные выше 4 : 1. Такое преимущество в последние годы в матчах между этими командами редкость. Последние результаты перед вами.

  • Серия А. 17.01.2022, «Аталанта» — «Интер» — 0 : 0
  • Серия А. 25.09.2021, «Интер» — «Аталанта» — 2 : 2
  • Серия А. 09.03.2021, «Интер» — «Аталанта» — 1 : 0
  • Серия А. 08.11.2020, «Аталанта» — «Интер» — 1 : 1
  • Серия А. 02.08.2020, «Аталанта» — «Интер» — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Аталанта — Интер

Букмекеры на стороне гостей, но примерно такое же преимущество отдавали «Интеру» и перед матчем с «Ювентусом». Вообще матч на три результата и любая ставка будет рискованной.

Ставки букмекеров

Победа Аталанты

Ничья

Победа Интера

1ХСтавка

3,17

3,76

2,30

Winline

2,95

3,55

2,26

Лига Ставок

3,00

3,60

2,34

Fonbet

3,10

3,60

2,20

Марафон Бет

3,22

3,82

2,33

«Интеру» победа нужнее, Симоне Индзаги наверняка хочет сохранить работу, а игроки не захотят менять тренера, поэтому ставка на минимальную победу гостей.

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Где смотреть матч Аталанта – Интер

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