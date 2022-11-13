Аталанта — Интернационале: прогноз на матч 13.11.2022, Серия А

Заключительный матч для обеих команд перед перерывом на чемпионат мира по футболу в Катаре. После него игроки отправятся в распоряжение своих сборных, а руководству клубов предстоит делать выводы. После прошлого сезона, который для «Аталанты» сложился не лучшим образом, на этот раз команда идет в лидирующей группе и пока входит в зону Лиги Чемпионов. Поэтому и выводы по первой части сезона скорее будут положительными. Совсем другая ситуация у «Интера». Чемпион Италии позапрошлого года и действующий вице-чемпион пока сезон проваливает. Седьмое место на сегодняшний день это совсем не то, чего ожидали болельщики. Наверняка удручены и сами игроки, поэтому оставшиеся матчи покажут, какими будут выводы и действия руководства в перерыве на чемпионат мира. Матч пройдет на Гевисс Стэдиум в Бергамо, начало в 14:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТМ 3

Аталанта

«Аталанту» в последние годы можно в полной степени относить к лидерам итальянского футбола. У главного тренера Джанпьеро Гасперини отличные условия для работы, где он может реализовывать свои идеи. Не то чтобы он действует по принципу «разделяй и властвуй», но с игроками сильно не церемонится. Нет результата — аренда. Пример тому российский футболист Алексей Миранчук, перешедший в «Торино». Но кто осудит тренера, у которого есть результат. Бергамаски долгое время составляли конкуренцию лидирующему «Наполи», но справедливости ради надо сказать, что состав у «Аталанты» все же уступает грандам, поэтому в последних двух домашних матчах два поражения от «Лацио» и тех же неаполитанцев. Команда Гасперини сразу откатилась на четвертое место, а проиграв «Интеру» рискует покинуть зону Лиги Чемпионов. Некоторые эксперты промежуточный успех «Аталанты» связывают с тем, что команда не распыляет свои силы, участвуя лишь в Серии А. В этом есть резон и может сказаться в пользу бергамасков на финише чемпионата. Результаты последних пяти матчей «Аталанты» перед вами.

Серия А. 06.11.2022, «Аталанта» — «Наполи» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 30.10.2022, «Эмполи» — «Аталанта» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 23.10.2022, «Аталанта» — «Лацио» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 16.10.2022, «Аталанта» — «Сассуоло» — 2 : 1

— «Сассуоло» — : 1 Серия А. 09.10.2022, «Удинезе» — «Аталанта» — 2 : 2

Факты и цифры

«Аталанта» одна из лучших команд Серии А в этом сезоне по действиям в обороне — 10 пропущенных мячей, она делит третье место по этому показателю с «Наполи»

Лучший бомбардир команды Адемола Лукман — 6 забитых мячей

Брандон Соппи лучший среди ассистентов — 3 голевых передачи

Самый недисциплинированный Луис Муриэль, заработавший 1 удаление

Интернационале

После провального старта, казалось бы, все у «Интера» начало налаживаться. Сначала успехи в Лиге Чемпионов, где удалось занять второе место вслед за мюнхенской «Баварией», вместе с этим победная серия в чемпионате Италии, и продвижение вверх по турнирной таблице. Но на прошлой неделе последовало поражение от той же «Баварии» в выездном и ничего не значившем матче. Главный тренер Симоне Индзаги выставил полурезервный состав, дав отдохнуть лидерам накануне дерби Италии. Несмотря на это в гостевом матче с «Ювентусом» случился провал. Во-первых «старая синьора» сейчас далеко не та, что внушала ужас всем своим соперникам несколько лет назад, во-вторых дело не в счете, а в желании игроков и, в-третьих, беспомощность Индзаги в плане управления игрой. Причем такой плохой отрезок случается не первый раз в сезоне. «Наполи» уже далеко и, вполне вероятно, о борьбе за скудетто можно уже забыть. Руководство вновь ставит задачу выиграть до перерыва оба поединка, чтобы создать хоть какой-то плацдарм для попадания в тройку лучших. Сразу после перерыва игра с безоговорочным лидером чемпионата. Представляем вашему вниманию последние результаты матчей «Интера».

Серия А. 07.11.2022, «Ювентус» — «Интер» — 2 : 0

— «Интер» — : 0 Лига Чемпионов. 02.11.2022, «Бавария» — «Интер» — 2 : 0

— «Интер» — : 0 Серия А. 30.10.2022, «Интер» — «Сампдория» — 3 : 0

— «Сампдория» — : 0 Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Интер» — «Виктория» — 4 : 0

— «Виктория» — : 0 Серия А. 22.10.2022, «Фиорентина» — «Интер» — 3 : 4

Факты и цифры

Из семи выездных матчей в чемпионате «Интер» выиграл в трех и в четырех потерпел поражение

«Интер» самая бескомпромиссная команда Серии А, единственная которая ни разу не сыграла вничью

С 6 голами лучшим бомбардиром команды является Лаутаро Мартинес

Лучший ассистент Николо Барелла, на его счету 4 голевые передачи

Прогноз на матч Аталанта — Интернационале

Впервые команды встретились в 1937 году и сыграли вничью 1 : 1. С тех пор они провели 137 матчей, у «Интера» почти трехкратное преимущество по победам.

Победы «Аталанты» — 27

Победы «Интера» — 74

Ничьи — 36

Самая крупная победа «Аталанты» — 4 : 1, 3 : 0

Самая крупная победа «Интера» — 7 : 1, 6 : 0

С 2017 года «Аталанта» лишь раз выиграла у «Интера» и это были те самые указанные выше 4 : 1. Такое преимущество в последние годы в матчах между этими командами редкость. Последние результаты перед вами.

Серия А. 17.01.2022, «Аталанта» — «Интер» — 0 : 0

Серия А. 25.09.2021, «Интер» — «Аталанта» — 2 : 2

Серия А. 09.03.2021, «Интер» — «Аталанта» — 1 : 0

— «Аталанта» — : 0 Серия А. 08.11.2020, «Аталанта» — «Интер» — 1 : 1

Серия А. 02.08.2020, «Аталанта» — «Интер» — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Аталанта — Интер

Букмекеры на стороне гостей, но примерно такое же преимущество отдавали «Интеру» и перед матчем с «Ювентусом». Вообще матч на три результата и любая ставка будет рискованной.

«Интеру» победа нужнее, Симоне Индзаги наверняка хочет сохранить работу, а игроки не захотят менять тренера, поэтому ставка на минимальную победу гостей.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Аталанта – Интер