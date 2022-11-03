ЭСК РФС признала верными решения Любимова не назначать пенальти в ворота «Локо» и отменить гол ЦСКА в дерби

ЭСК РФС признала верными все решения Артема Любимова в матче – ЦСКА.

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой рассмотреть решения арбитра не назначать пенальти в ворота «Локо» на 48-й минуте и отменить гол армейцев на 89-й.

Решения комиссии

«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №4 Станислава Магкеева со спиной атакующего игрока команды «ЦСКА» №90 , по мнению всех членов комиссии, не являлся основанием для назначения 11-метрового удара, так как контакт произошел в тот момент, когда ноги нападающего находились на газоне, со стороны защитника не было акцентированного точка в спину, а игрок ЦСКА явно преувеличил последствия этого контакта.

В данном эпизоде судья правильно следовал инструкциям и рекомендациям судейского комитета не расценивать подобные контакты как наказуемые и не назначать легковесных пенальти.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Локомотив» на 89-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что при проверке атакующей фазы перед взятием ворот было зафиксировано нарушение правил со стороны атакующего игрока команды ЦСКА №41 против игрока обороняющейся команды «Локомотив» №6 , выраженное в неправильном использовании рук, при котором игрок ЦСКА сделал неестественное движение руки в направлении соперника, совершив безрассудный контакт с его лицом.

Учитывая данное обстоятельство, комиссия единогласно поддерживает отменить взятие ворот после правильного вмешательства ВАР, рекомендовавшего проверить единоборство в атакующей фазе команды », – говорится в сообщении ЭСК.