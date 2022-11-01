ЭСК РФС признала правильным решение отменить гол Ушакова «Локомотиву»

Гол полузащитника ЦСКА Егора Ушакова отменен правильно.

Об этом рассказал член Экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС Николай Левников.

На 89-й минуте матча футболист армейцев, выиграв борьбу с хавбеком Дмитрием Бариновым, под острым углом выбежал к воротам железнодорожников и пробил в ближний угол Гильерме, вышедшему перехватывать предполагаемый прострел.

Главный судья Артем Любимов, посмотрев видеоповтор, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Ушаков рукой попал Баринову в лицо в ходе атаки.

«Здесь не было практически никаких разногласий.

Подавляющее большинство членов комиссии признало, что арбитр должен был назначить штрафной удар и, возможно, вынести желтую карточку, за безрассудное использование рук.

Мы видим, что игрок отставляет руку в сторону на ход партнера и не предпринимает никаких действий, чтобы избежать контакта. Он не думает о безопасности соперника.

Штрафной удар – 100%, желтая карточка тоже признана правильным решением после вмешательства ВАР», – сказал Левников в эфире канала «Матч Премьер».