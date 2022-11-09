Мане не пропустит ЧМ-2022. Травма в матче с «Вердером» оказалась незначительной

Стали известны подробности о травме .

Вингер «Баварии» получил повреждение в матче с «Вердером» (6:1). На 15-й минуте сенегалец сел на газон, держась за газон. Вскоре его заменили.

Как сообщил тренер «Баварии» Дино Топмеллер, у Садьо случилось легкое защемление нерва из-за удара по ноге. Повреждение оказалось незначительным и не помешает Мане сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Мане забил 11 голов и отдал 4 результативных паса в 23 матчах за «Баварию». Подробная статистика экс-игрока «Ливерпуля» доступна здесь.

6:1, 7:0, 6:0, 4:0, 5:0, 6:0 – полюбуйтесь на коллекцию разгромных побед «Баварии» над «Вердером»