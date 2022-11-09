Клаудиньо о «Зените»: «Особенный сезон, мы можем завоевать 2-ю звезду. Это дает дополнительный настрой»

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Клаудиньо считает, что в этом сезоне «Зенит» стал сильнее, чем в предыдущем.

«Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Летом команда усилилась отличными футболистами, которые добавили качества во всех линиях. Состав стал еще более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену, – все помогают и делают общее дело.

Нынешний сезон – особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, дает дополнительный настрой», – сказал полузащитник «Зенита».

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