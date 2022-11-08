Фомину вручили приз «Джентльмен года», смокинг и шарж

получил награду «Джентльмен года-2022».

Сегодня в клубном магазине прошла торжественная церемония награждения капитана бело-голубых от издания «Комсомольская правда».

По-традиции премии победителю вместе с наградой «Джентльмен года» вручили смокинг и дружеский шарж от художника Валентина Дружинина.

«Большая честь – играть за московское «Динамо» и быть капитаном этой команды.

Очень приятно, что я выиграл эту награду. Будем стараться брать коллективные награды. Динамовские болельщики этого заслуживают», – сказал Фомин для «Комсомольской правды».

Полузащитник «Динамо» опередил в голосовании нападающего ЦСКА Федора Чалова (2-е место) и вратаря «Спартака» Александра Селихова (3-е место).

Он стал седьмым динамовцем, вошедшим в символический клуб джентльменов. В разные годы смокинг надевали Федор Черенков, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Егор Титов, Сергей Семак, Константин Зырянов, Игорь Акинфеев, Артем Ребров, Марио Фернандес и многие другие. В прошлом году лауреатом премии стал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Фото: t.me/fcdynamo