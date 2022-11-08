Месси и Гуири с Терье из «Ренна» номинированы на приз игроку месяца в Лиге 1

номинирован на звание игрока месяца в Лиге 1.

По итогам октября в тройку претендентов включены форвард и два футболиста – нападающий и полузащитник .

Месси за 4 матча в прошлом месяцев забил 3 гола и отдал 3 результативных паса. У Гуири 5 мячей и 1 ассист в 5 играх, на счету Терье 5 голов и 2 паса в 5 играх.

Награду вручает Профсоюз футболистов Франции (UNFP).