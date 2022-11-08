Месси и Гуири с Терье из «Ренна» номинированы на приз игроку месяца в Лиге 1

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Амин Гуири Мартен Терье Футбол

Лионель Месси номинирован на звание игрока месяца в Лиге 1.

По итогам октября в тройку претендентов включены форвард «ПСЖ» и два футболиста «Ренна» – нападающий Амин Гуири и полузащитник Мартен Терье.

Месси за 4 матча в прошлом месяцев забил 3 гола и отдал 3 результативных паса. У Гуири 5 мячей и 1 ассист в 5 играх, на счету Терье 5 голов и 2 паса в 5 играх.

Награду вручает Профсоюз футболистов Франции (UNFP).

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